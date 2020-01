Schwere Kopfverletzungen 79-Jährige auf Schutzweg von Auto erfasst

Facebook

Sujetbild © Jürgen Fuchs

Eine 79-Jährige ist am Montagvormittag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden. Die Pensionistin, die am Rücken zu liegen kam, wurde mit schweren Kopfverletzungen vom Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins SMZ-Ost nach Wien geflogen. Die Frau war von einer 34-jährigen Lenkerin zu spät gesehen worden, teilte die Polizei mit.