Prozessauftakt Sozialamtsleiter erstochen: Bluttat löste politisches Beben aus

Der Asylwerber Soner Ö. erstach vergangenen Februar den Leiter des Sozialamtes in Dornbirn. Ab heute steht er vor Gericht.

Der Schauplatz der Gewalttat im vergangenen Februar war das Sozialamt in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn © APA/STIPLOVSEK DIETMAR

Heute ist der erste von drei Verhandlungstagen im Mordprozess gegen Soner Ö. am Landesgericht Feldkirch. Als der Asylwerber (35) am 6. Februar des Vorjahres den Leiter des Sozialamtes an der BH Dornbirn im Streit mit einem Messer erstach, löste die Tat ein innenpolitisches Erdbeben aus.