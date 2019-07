Facebook

Seit Montag kann die Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft in Knittelfeld nur noch durch eine Sicherheitsschleuse betreten werden. Im Bild: Sicherheitsfachkraft Christian Peer und der stellvertretende Kanzleileiter Dietmar Kaiser © Raphael Ofner

Schon Anfang des Jahres sorgte der Mord an dem Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft (BH) Dornbirn für heftige Diskussionen über die Sicherheit in den österreichischen Amtshäusern, nach den Brandanschlägen auf öffentliche Einrichtungen in Graz ist die Debatte in den vergangenen Tagen aufs Neue aufgeflammt. Bei der BH Murtal hat man jetzt Konsequenzen gezogen. Seit Montag, dem 1. Juli, kann man die Außenstelle in Knittelfeld nur noch durch eine Sicherheitsschleuse betreten.