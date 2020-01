Facebook

Ein 18-Jähriger ist jener Mann, der in der Nacht auf Neujahr einen 17-jährigen Passanten in Steyr am Unterschenkel verletzt hat. Die Polizei ermittelte den Bosnier als Täter. Er gab an, dass er den vorbeigehenden Burschen, den er flüchtig kannte, mit einem Messer in den rechten Unterschenkel stach - ohne vorher mit ihm zu reden. Die Waffe habe er entsorgt, er wurde angezeigt, so die Polizei.