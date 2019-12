Insgesamt drei Skifahrer waren in einen Unfall auf einer Skipiste in Obertauern verwickelt.

© APA/BARBARA GINDL

Ein siebenjähriger Bub ist am Samstag bei einem Skiunfall in Obertauern in der Gemeinde Untertauern schwer verletzt worden. Ein unbekannter, männlicher Skifahrer hatte den Buben, der in Begleitung seines Vaters auf der Kringsalmabfahrt unterwegs war, von hinten niedergestoßen. Bei der Kollision stürzten alle drei Personen, berichtete die Polizei.

Da von keiner nennenswerten Verletzung ausgegangen wurde, wurde das Kind zunächst nur von seinem Vater, dem Unfallverursacher sowie einem Zeugen erstversorgt. Die Pistenrettung wurde nicht alarmiert. Aufgrund anhaltender Schmerzen fuhren Vater und Sohn aber später noch in das Ärztezentrum in Obertauern. Dort wurde bei dem Schüler eine Schambeinfraktur im rechten Bereich diagnostiziert. Der Schüler wurde daraufhin vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Schwarzach gebracht. Die Daten mit dem zweitbeteiligten Mann wurden nicht ausgetauscht.