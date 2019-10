Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Die Polizei hat am Dienstag in einer Wohnung in Reutte in Tirol insgesamt 67 Waffen verschiedenster Bauarten sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft war eine Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 56-Jährigen wegen des Verdachts des unbefugten Waffenbesitzes durchgeführt worden, berichtete die Exekutive.

Der 56-Jährige hatte Schuss-, Hieb- und Stichwaffen, Dekorations-und Sportwaffen gehortet, obwohl gegen ihn bereits ein aufrechtes Waffenverbot bestand. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Vergehen nach dem Waffengesetz angezeigt.