Die junge Frau stürzte beim Abstieg und fiel rund 200 Meter in die Tiefe.

© (c) APA/BARBARA GINDL

Eine 22-Jährige ist am Sonntag in Ginzling (Bezirk Schwaz) bei einer Bergtour am Dristner rund 200 Meter abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Beim Abstieg vom Gipfel ging die junge Frau hinter ihrem 25-jährigen Begleiter und kam aus eigenem Verschulden zu Sturz, teilte die Polizei mit.