Bei Wegausbesserungsarbeiten in Brandberg (Tirol) ist am Donnerstag ein Lkw mehr als 100 Meter weit über steiles Waldgelände abgestützt. Der Lenker des Lkw wurde nach circa 50 Metern aus dem Führerhaus geschleudert. Er blieb schwer verletzt im steilen Gelände liegen. Der Mann wurde mittels Tau geborgen und per Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen, teilte die Polizei mit.