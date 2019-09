Ein Traktorfahrer fand den reglosen Motorradlenker am Nachmittag in einem Straßengraben.

Sujetbild © Scheriau

Bei einem Motorradunfall am Donnerstagvormittag ist ein 16-Jähriger aus Wien im Bezirk Mödling ums Leben gekommen. Der Bursch kam auf der L128 in Fahrtrichtung Stangau aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei Niederösterreich am Abend mitteilte. Der Unfall ereignete sich in einem stark kurvigen Waldstück der Hochroterdstraße.

Ein Traktorfahrer fand den reglosen Motorradlenker am Nachmittag in einem Straßengraben. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 16-Jährigen feststellen.