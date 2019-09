Der 28-Jährige ist in Bregenz bereits amtsbekannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Ein mit einer CO2-Pistole bewaffneter Mann hat am Dienstagmorgen in Bregenz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Anrufer hatte gegen 8.20 Uhr die Landespolizeidirektion alarmiert, dass ein Bewaffneter von der Bushaltestelle Römerstraße in Richtung Zentrum gehe. Im Zuge einer Fahndung durch mehrere Streifen wurde ein amtsbekannter 28-jähriger Bregenzer angehalten, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle des Manne stellte sich heraus, dass es sich bei der Pistole um eine CO2-Pistole handelte. Der Mann, gegen den ein Waffenverbot besteht, wird angezeigt.