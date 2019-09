Facebook

Ein Lastwagen hat am Freitagnachmittag einen Rollstuhlfahrer in Engelhartszell (Bezirk Schärding) in Oberösterreich erfasst und einige Meter mitgeschleift. Der 59-Jährige wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus Schärding. Der Lenker des Lastwagens kümmerte sich nicht um den Behinderten und fuhr weiter, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Unfall passierte auf einer Nebenfahrbahn der Nibelungenstraße beim Energieplatz. Die Polizei suchte Zeugen des Vorfalles und bat um Hinweise zum geflüchteten Fahrer.