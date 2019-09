Neue Dokumente sollen auf ein bisher unentdecktes, unterirdisches Konzentrationslager in Gusen in Oberösterreich hinweisen.

Archivfoto © APA

In einem Interview in der ZiB2 hat der Grazer Historiker Stefan Karner von der möglichen Existenz eines unterirdischen Konzentrationslagers im oberösterreichischen Gusen gesprochen. Es gäbe neue Dokumente, die darauf hinweisen würden, betonte Karner im ORF. Die "völlig neuen" Dokumente von "den Amerikanern", "Zeitzeugen" und "Österreichern", würden eine "starke Indizienkette zeigen", "wonach es in Gusen weit mehr gegeben hat, als bisher vermutet wurde". Den Indizien würde nun nachgegangen, hieß es in dem Bericht weiter.

Sehen Sie hier das gesamte Studiogespräch mit Stefan Karner:

Historiker Stefan Karner in der ZIB 2

Konzentrationslager Gusen Mit dem Namen Konzentrationslager Gusen werden drei unterschiedliche Häftlingslager in Oberösterreich östlich von Linz in der Zeit des Nationalsozialismus zusammengefasst, die von der SS als Außenlager des KZ Mauthausen geführt wurden. Während im KZ Mauthausen verwaltungs- und kommandotechnische Entscheidungen der SS für beide Lager getroffen wurden, stand in Gusen die betriebswirtschaftliche Infrastruktur für die Ausbeutung der KZ-Häftlinge nach dem Prinzip der Vernichtung durch Arbeit im Vordergrund. In Gusen gab es von 1944 bis April 1945 bis zu doppelt so viel Häftlinge und auch bedeutend mehr Opfer als in Mauthausen. Hier standen ein direkter Bahnanschluss, ein projektierter Donauhafen, die Infrastruktur für Werksteinverarbeitung und Infanteriewaffenerzeugung, ein unterirdisches Flugzeugwerk B8 Bergkristall für die Produktion von Messerschmitt Me 262-Düsenjagdflugzeugen, ein Bekleidungsmagazin der Waffen-SS, umfangreiche Kartoffelmieten sowie eine Angorazucht bereit. Quelle: Wikipedia