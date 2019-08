Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Schwaz

Ein 22 Jahre alter Pkw-Lenker ist bei einem Verkehrsunfall Mittwochvormittag in Schwaz verletzt worden. Er war auf einer Gemeindestraße vom Pillberg talwärts unterwegs, als er ins Rutschen kam und mit der Beifahrerseite auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum prallte. Der Pkw rutschte über die Böschung, blieb aber an einem Baum hängen.

Nachkommende Autofahrer bargen den jungen Mann. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden, berichtete die Polizei in einer Aussendung.