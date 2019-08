Facebook

© (c) APA/POLIZEI OÖ

Den Lenker eines Pick-ups, der zwei Hunde auf offener Ladefläche transportierte, hat eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Wels am Mittwochvormittag auf der A8 bei Offenhausen (Bezirk Wels-Land) aufgehalten. Die beiden Vierbeiner waren lediglich mit einem Seil bzw. einem Expander an einem Gitter angebunden, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Bei der Kontrolle zeigte sich der 39-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen uneinsichtig. Es handle sich um "Arbeitstiere", die viel Frischluft benötigen würden und derartige Transporte gewöhnt seien, erklärte er den Beamten. Die Gefahr einer Notbremsung oder eines abrupten Lenkmanövers, wodurch die Hunde von der Ladefläche fallen könnten, sah er nicht. Der Mann wurde wegen mangelnder Ladungssicherung und nach dem Tierschutzgesetz angezeigt.