© APA/BARBARA GINDL (Sujet)

Beim Zusammenstoß ihrer Paragleiter sind am heutigen Sonntag in Kössen (Bezirk Kitzbühel) eine 19-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt worden. Durch die Kollision rund 50 Meter über dem Boden verhängten sich die Flugschirme, klappten zusammen und stürzten ab, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit. Die beiden Deutschen wurden mit Notarzthubschraubern in Spitäler geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr nordwestlich der Bergstation Seilbahn Unterberg. Der Aufprall östlich der Talstation wurde noch etwas abgefangen, weil die Frau noch den Rettungsschirm ziehen konnte. Nach der Erstversorgung von Ersthelfern, der Bergrettung Kössen und einem Notarztteam wurden sie in die Krankenhäuser St. Johann in Tirol bzw. Kufstein geflogen. Die Unfallursache ist unklar.