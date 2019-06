Der Helikopter führte eine Taubergung durch und flog den Verunfallten in ein Krankenhaus.

Auf der Rax ist am Samstagnachmittag ein Wanderer von einem Notarzthubschrauber abtransportiert worden. Laut Bergrettung Reichenau war der 32-jährige ungarische Staatsbürger beim Abstieg vom Rudolfsteig gestürzt und hatte sich an einer Hand schwer verletzt. Der Helikopter führte eine Taubergung durch und flog den Verunfallten in ein Krankenhaus.