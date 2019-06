Zwei Tschechen im Alter von 41 und 63 Jahren wurden in Salzburg in der 60er-Zone mit 152 bzw. 161 km/h gemessen, ein 56-jähriger aus Wuppertal mit 117 km/h.

Doppelt so schnell wie erlaubt

Bei einer Kontrolle auf der Wiestal Landesstraße im Bezirk Hallein hat die Salzburger Polizei am Samstag gleich drei Motorradfahrer aus dem Verkehr gezogen, die teils mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs waren:

Den beiden Tschechen wurden die Führerscheine abgenommen, der Deutsche wird angezeigt. Auch bei Alkoholkontrollen wurden deutliche Überschreitungen festgestellt: In Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann) mussten in der Nacht auf Samstag ein 37-jähriger Belgier (1,44 Promille) und ein 37-jähriger Salzburger (2,16 Promille) ebenfalls ihre Lenkerberechtigungen abgeben.