Den Raubversuch ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in der Nähe des Szenelokals Flex am Treppelweg.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Eder

Mehrere Personen haben in der Nacht auf Sonntag am Donaukanal in der Wiener Innenstadt versucht, einem 28-Jährigen seinen Rucksack zu entreißen. Zeugen verständigten die Polizei. Zwei 16 Jahre alte Burschen wurden wenig später gefasst, berichtete die Polizei am Montag. Das Raubopfer blieb unverletzt.

Den Raubversuch verübten sie gegen 2.30 Uhr in der Nähe des Szenelokals Flex am Treppelweg. Der 28-Jährige erkannte die gefassten Burschen - ein Österreicher und ein Tschetschene - wieder. Laut Angaben der Polizei kommt es in diesem Bereich des Donaukanals immer wieder zu strafbaren Handlungen in den Bereichen Suchtmittel, Eigentums- sowie Gewaltkriminalität.