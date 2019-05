Das Auto einer Angestellten des SOS Kinderdorfs in Hinterbrühl ging in Flammen auf.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen © FREIW. FEUERWEHR HINTERBRÜHL

Auf dem Gelände des SOS Kinderdorfs in Hinterbrühl (Bezirk Mödling) ist am Donnerstag ein Pkw in Vollbrand gestanden. Das Auto, das einer Angestellten des Kinderdorfs gehört, sowie angrenzende Büsche und Bäume wurden rasch gelöscht, teilte die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit. 18 Mitglieder waren im Einsatz.

Die Polizeiinspektion Hinterbrühl übernahm die Brandursachenermittlung.