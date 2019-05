Tragischer Unfall 93-Jährige stolperte und stürzte gegen Auto: tot

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung konnte nichts mehr tun (Sujetfoto) © KLZ/Kanizaj

In Golling (Pongau) ist am Donnerstagnachmittag eine 93-jährige Fußgängerin bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die betagte Frau dürfte im Bereich der Bahnhofsstraße über eine Gehsteigkante gestolpert sein und stürzte seitlich gegen ein vorbeifahrendes Auto. Dabei verletzte sich die Pensionistin so schwer, dass für sie jede Hilfe zu spät kam.

Ein Alkotest bei der 64-jährigen Autolenkerin verlief negativ. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Motorradfahrer starb bei Unfall

Ebenfalls tödlich endete der Unfall eines 21-jährigen Motorradfahrers am Donnerstagabend in Vorderthiersee in Tirol (Bezirk Kufstein). Wie die Polizei berichtete, war der 21-Jährige in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt, der von einem 46-Jährigen gelenkt wurde.

Der Autofahrer und eine weitere Ersthelferin begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die sie bis zum Eintreffen der Rettung durchführten. Die Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos, der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle.