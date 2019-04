Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elisabeta (13) ist verschwunden © privat/Polizei ÖO

Die 13-jährige Elisabeta C. ist seit dem 1. April 2019, 0.30 Uhr, aus der elterlichen Wohnung in Linz abgängig. Die Eltern seien an dem Abend nicht zuhause gewesen, heißt es aus dem Stadtpolizeikommando Linz laut den Oberösterreichischen Nachrichten: „Als sie zurückkamen, war das Mädchen weg.“ Elisabeta sei ohne Personaldokumente und Mobiltelefon unterwegs. „Sie hat sich von unterwegs mehrmals gemeldet, jedes Mal aber mit unterdrückter Nummer“, sagt der Polizist.

Er vermutet familiäre Probleme als Hintergrund: „Wir haben keine Anhaltspunkte, wo das Mädchen sein könnte.“

Personenbeschreibung

Das Mädchen ist schlank, sie hat dunkle lange Haare, braune Augen, ist etwa 155 bis 160 Zentimeter groß, etwa 45 kg schwer, spricht Deutsch, Schulenglisch und Rumänisch.

Hinweise werden dringend erbeten an das Stadtpolizeikommando Linz unter 059133/45-3333.