Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bilder vom Einsatz im Schlamm des Teiches © FF Wilhering

In einem Teich in Wilhering (Linz-Land), dessen Wasser aus Sanierungsgründen gerade abgelassen war, ist ein Bub am Freitagnachmittag stecken geblieben. Passanten entdeckten das hilflose Kind, das weder zuvor noch zurück konnte, und holten Hilfe. Der Bub hatte angegeben, dass er in dem Schlamm nach Muscheln suchen wollte. Einsatzkräfte der FF Wilhering rückten aus und befreiten den Schüler. Er blieb unverletzt.