Der 46-Jährige, der sich am Vormittag in der Kirche aufhielt, hatte den Tumult von außen gehört und sah nach. Dann wurde er in eine Auseinandersetzung mit hineingezogen.

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

In der Stadt Salzburg ist am Samstag ein Pater beim Versuch, einen Streit unter mehreren Bettlern zu schlichten, offenbar zwischen die Fronten geraten. Der 46-Jährige, der sich am Vormittag in der Kirche aufhielt, hatte den Tumult von außen gehört und sah nach. Nach Angaben einer 26-jährigen Rumänin habe er sie an den Haaren gerissen, woraufhin sie zu Boden gefallen sei und sich verletzt habe.

Ihr Mann habe dem Geistlichen deswegen eine Faustschlag ins Gesicht versetzt und ihn geschlagen, wodurch auch dieser verletzt worden sei. Der Pater widersprach dieser Version: Drei Bettlerinnen hätten ihn an der Kutte gezogen und bedrängt. In dem Tumult sei die Frau zu Boden gefallen, habe sich aber nicht verletzt. Polizisten konnten den Streit schließlich schlichten und nahmen alle Beteiligten zur Befragung auf die Inspektion mit. Ärztliche Hilfe benötigte keiner von ihnen, berichtete die Polizei am Montag.