Ein 54-jähriger Forstarbeiter hat sich am Samstagvormittag in Natters (Bezirk Innsbruck Land) mit einer Motorsäge in den linken Oberschenkel geschnitten. Der Mann hatte laut Polizei keine Schutzbekleidung getragen. Der Schwerverletzte wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht.