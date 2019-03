Drei Festnahmen Drogen-Deal vor Wiener Szene-Lokal aufgeflogen

Facebook

Sujetbild: Drogen-Deal vor Wiener Szene-Lokal aufgeflogen © APA/HERBERT P. OCZERET

Drei Männer sind in der Nacht auf Samstag vor einem Szene-Lokal am Franz-Josefs-Kai in der Wiener Innenstadt wegen Verdachts auf Suchtgifthandel festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, waren die Verdächtigen im Rahmen einer Schwerpunktaktion Beamten der Bereitschaftseinheit (BE) aufgefallen.

Nachdem die Beamten eine Weile das Treiben der Männer beobachtet hatten, erfolgte der Zugriff. Bei den Festgenommenen handelte es sich um Burschen im Alter von 17, 20 und 21 Jahren. Cannabis und Ecstasy-Tabletten konnten sichergestellt werden. Einem vierten Verdächtigen gelang die Flucht. Ein Konsument wurde auf freiem Fuß angezeigt.