Sujetbild © Weichselbraun

In Linz hat ein unbekannter Mann am Samstag kurz nach 5.00 Uhr insgesamt neun Autos beschädigt. Der Täter war zu Fuß in der Gruberstraße und in der Kaplanhofstraße unterwegs und verbog oder riss gewaltsam Autokennzeichen und deren Halterungen ab. Außerdem zerstörte er zwei Heckscheibenwischer. Ein Augenzeuge alarmierte die Polizei, die konnte den Mann allerdings nicht mehr erwischen.

Der Verdächtigte dürfte einer Beschreibung nach 25 bis 30 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß sein. Er hatte eine schlanke Statur, brünette Haare und war mit einem dunklen Smoking und hellem Hemd bekleidet. Die Polizei ersucht um Hinweise aus der Bevölkerung.