Eine 25-Jährige hatte gerade ihren Kofferraum beladen und war einen Schritt zurückgetreten, um die Heckklappe zu schließen, als sie das Auto eines 51-jährigen Deutschen auf einem Parkplatz in Sölden erfasste.

Am Parkplatz

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Scheriau

Eine 25 Jahre alte Belgierin ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall am Parkplatz der Giggijoch-Bahn in Sölden (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Die Frau hatte gerade ihren Kofferraum beladen und war einen Schritt zurückgetreten, um die Heckklappe zu schließen, als sie das Auto eines 51-jährigen Deutschen erfasste. Der Pkw rollte über den rechten Unterschenkel der 25-Jährigen.