Sattelkraftfahrzeug stürzt über Böschung und fährt nach Bergung weiter © (c) APA/STEFAN MAYER (STEFAN MAYER)

Ein Sattelkraftfahrzeug ist am Montag in der Waldviertler Stadtgemeinde Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) über eine Böschung gestürzt. Das Kfz wurde in einem aufwendigen Einsatz mithilfe eines Spezialkrans geborgen. Der Lenker blieb laut Bezirksfeuerwehrkommando unverletzt. Da weder Lkw noch Auflieger gröbere Schäden aufwiesen, konnte die Fahrt fortgesetzt werden.

Der Lenker hatte kurz nach 13.00 Uhr in einem Waldstück bei Liebnitz in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Schwerfahrzeug verloren und war von der L8057 abgekommen, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Die Zugmaschine stürzte über eine rund fünf Meter hohe Böschung und stieß gegen einen Baum. Der unbeladene Sattelanhänger hing teilweise in der Luft und ragte in die Fahrbahn hinein.

Der Kran der Feuerwehr Krems wurde zur Unterstützung angefordert. Mit einer 20-Tonnen-Seilwinde wurde das Schwerfahrzeug zurück auf die Straße gezogen werden. Nach sechseinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

