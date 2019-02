Zwei Männer waren dem 91-Jährigen in sein Wohnhaus in wien gefolgt. Dort versuchten sie ihm, seine Taschen zu entreißen. Der Mann vertrieb sie durch laute Schreie.

91-Jähriger vertrieb Räuber © Kanizaj

Am Montag kam ist es in Wien zu einem versuchten Raub an einem 91-jährigen Mann gekommen. Zwei unbekannte Täter waren dem Mann nach dem Einkauf, als dieser zu Fuß nach Hause ging, gefolgt. Später, im Stiegenhaus, bemerkte das Opfer die beiden. Sie boten dem Pensionisten zunächst an, dessen Einkaufstaschen für ihn zu tragen.

Laute Schreie

Als der 91-Jährige das Angebot ablehnte, versuchte einer der Männer, gewaltsam in die Jacke des Opfers zu greifen, während der zweite Täter ihm die Taschen zu entreißen versuchte. Beides misslang durch die passive Gegenwehr des Opfers. Der Pensionist reagierte außerdem richtig, da er versuchte, durch laute Schreie die Nachbarn auf seine Notsituation aufmerksam zu machen.

Dies schreckte die Täter offenbar ab, sie verließen ohne Beute fluchtartig das Gebäude. Beim Übergriff wurde der 91-Jährige leicht verletzt. Das LKA Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.