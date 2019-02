Facebook

Am Montag in der Früh ist es in Wien erneut zu einem Unfall mit einem Neunjährigen gekommen. Ein 45-jähriger Pkw-Lenker wollte am Gruschaplatz nach rechts in die Linzer Straße einbiegen. Er hielt, so Aussagen, zunächst auf der Sichtlinie des Kreuzungsplateaus an, um den Querverkehr abzuwarten. Als ein querender Autofahrer dem 45-Jährigen die Vorfahrt gab, setzte dieser sein Auto in Bewegung.

Zeitgleich lief ein 9-jähriger Bub über die Straße, um zur gerade anhaltenden Straßenbahn zu gelangen. Es kam zum leichten Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten, wodurch das Kind eine leichte Beinverletzung erlitt.

Das Kind wurde ins Spital gebracht. Der Vater des Buben, der beim Unfall auch anwesend war, wies sich mit einem als gestohlen gemeldeten Führerschein aus. Wie sich herausstellte, hatte der Mann den Führerschein verloren gemeldet. Er wurde diesbezüglich angezeigt.

Erst Ende Jänner war es in Wien zu einem tödlichen Unfall mit einem Neunjährigen gekommen. Ein Lkw hatte das Kind beim Einbiegen erfasst.