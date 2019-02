In Marchtrenk löste in der Nacht auf Dienstag vermutlich ein Heizstrahler ein Feuer aus. Sieben Familienmitgliedern im Alter von sechs Monaten bis 86 Jahren mussten ins Spital gebracht werden.

Sujetbild ©

Kurz nach 3 Uhr brach in der Nacht auf Dienstag im Keller eines Wohnhauses im oberösterreichischen Marchtrenk ein Brand aus. Ein 26-Jähriger wurde von einem lauten Knall geweckt. Der Mann entdeckte, dass sich im Keller bereits Rauch entwickelt hatte. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr und verließ gemeinsam mit sechs weiteren Familienmitgliedern im Alter von sechs Monaten bis 86 Jahren das Wohnhaus.

Nach der Erstversorgung wurden alle sieben Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Klinikum Wels eingeliefert. Die Feuerwehren Marchtrenk und Kappern konnten den Brand rasch löschen. Nach ersten Erhebungen dürfte ein angesteckter Heizstrahler in einem Abstellraum die Ursache für den Brand gewesen sein. In dem Abstellraum befanden sich auch einige Autobatterien, dadurch kam es vermutlich auch zu der Explosion. Die genaue Schadenshöhe war vorerst unbekannt.