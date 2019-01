Ein Polizist außer Dienst, der den Vorfall in der Wiener U2 (Praterstern) beobachtet hatte, betätigte sofort den Zugnotstop.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Neunjähriger stürzt in Wien auf U-Bahngleise © APA/HELMUT FOHRINGER

Ein Neunjähriger ist am Dienstagnachmittag in Wien auf U-Bahngleise gefallen. Der Bub hatte offensichtlich ohne auf den Weg zu sehen auf sein Handy gestarrt und war im Bereich Praterstern (U2) vom Bahnsteig auf die Gleise gestürzt. Ein Polizist außer Dienst beobachtete den Vorfall und betätigte sofort den Zugnotstop. Das Kind konnte aus eigener Kraft wieder auf den Bahnsteig klettern. Er wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Sturz zog sich der Neunjährige Prellungen im Armbereich zu.