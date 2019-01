Im Burgenland rückte die Polizei zu einer groß angelegten Fahndung aus, weil die 88-jährige Mutter des Direktors der Esterházy-Stiftung entführt wurde. Die Frau wurde auf offener Straße am helllichten Tag in eine Limousine gezerrt. Spielt ein Familienstreit eine Rolle?

Die Esterhazy Straße in Eisenstadt, der Schauplatz der Enführung der 88-Jährigen © APA/ROBERT JÄGER

Im Raum Eisenstadt ist am Dienstagabend eine groß angelegte Fahndung der Polizei angelaufen. Grund ist eine aufsehenerregende Entführung einer Pensionistin, die auf offener Straße stattgefunden hat. Es soll sich dabei um die 88-jährige Mutter des Direktors der Esterházy-Stiftungsgruppe Stefan Ottrubay handeln.

Die Pensionistin ist laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrer Pflegerin in Eisenstadt in der Esterházy Straße in direkter Nähe des berühmten Familienschlosses auf einem Spaziergang unterwegs gewesen. Plötzlich hielten bei den Frauen zwei schwarze Limousinen mit vermutlich ausländischen Kennzeichen. Aus einem der Autos stiegen ein Mann und eine Frau, aus dem zweiten eine Frau, die zunächst auf die Pflegerin zuging und sie zur Seite stieß. Die Angestellte blieb dabei unverletzt.

Dann setzten die drei Personen die 88-Jährige in eine der beiden Limousinen, beide Autos brausten daraufhin davon. Die Polizei leitete sofort die Alarmfahndung ein und sperrte auch in den umliegenden Bezirken Straßen ab. Inzwischen läuft die Fahndung international.

Ein Kameramann am Tatort in Eisenstadt Foto © APA/ROBERT JÄGER

Laut Polizeisprecher Helmut Marban war jene Frau, die die Pflegerin zur Seite gestoßen hatte, groß, schlank und blond und trug eine Haube. Details zum Kennzeichen waren zunächst nicht bekannt. Das Entführungsopfer war mit einem dunklen roten Mantel, schwarzer Mütze, schwarzen Schuhen und braunen Handschuhen bekleidet.

Am späten Nachmittag wurden in Eisenstadt zahlreiche schwer bewaffnete Polizisten gesichtet. Ein Augenzeuge schilderte der APA, dass nur ungarische Fahrzeuge angehalten wurden und die Beamten die Fahrzeuglenker aussteigen ließen. Die Polizei bat um sachdienliche Hinweise unter Tel. 059133-10-3333.

Polizei verfolgt "gute" Ermittlungsansätze

Bezüglich des Ermittlungsstandes hält sich die Exekutive nach wie vor bedeckt. Die Rede ist bloß von "Erfolg versprechenden Ansätzen", die man nicht gefährden wolle.

"Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Es gibt gute, Erfolg versprechende Ansätze, die Hoffnung machen", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Mittwoch. Es handle sich um "mehrere Ansätze", Details nannte Marban nicht.

Aus "ermittlungstaktischen Gründen" könne man derzeit zu dem Fall nicht mehr sagen. Alles, was ermittlungstechnisch möglich sei, habe man unternommen. Allein im Burgenland waren mehr als 100 Beamte fahndungstechnisch im Einsatz, schätzte Marban.

Die Ermittlungsansätze hätten sich schließlich auch aufgrund von Hinweisen, zu denen man jedoch keine nähere Auskunft geben könne, verdichtet. Angaben zur Identität des Opfers will man seitens der Exekutive aus Gründen des Opferschutzes und um die Ermittlungen nicht zu gefährden, weiter nicht machen.

Millionenschweres Familienerbe

Der Schweizer Stefan Ottrubay (65) übernahm vor 18 Jahren von seiner Tante Melinda Esterházy, der letzten Fürstin und Erbin des berühmten Geschlechts, die Leitung der familieneigenen Stiftungen und Betriebe. Seither ist er Generaldirektor der mehrere Hundert Millionen Euro schweren Gesellschaft.

Kickl hinterfragt Entführung

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Dienstagabend zum möglichen Entführungsfall in Eisenstadt erklärt, dass die Fahndung laufe. Es sei derzeit aber nicht sicher, "ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", meinte Kickl im ORF-"Report". Am Mittwoch sollen nähere Details bekanntgegeben werden.

Kickl ließ wissen, dass er mit den zuständigen Ermittlern gesprochen habe und dass mehrere Ermittlungsstränge verfolgt werden. "Zur Stunde ist es nicht wirklich gesichert, ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", er wolle daher keine voreiligen Aussagen tätigen, meinte der Innenminister. Im Laufe des Mittwochs sollen nähere Erkenntnisse veröffentlicht werden. Im Moment sei es aber zu früh, um auf Details einzugehen, so Kickl.

Geht es um einen Familienstreit?

Gerüchteweise heißt es, es könnte sich im Hintergrund auch um Familienstreitigkeiten handeln. Ottrubay habe gegen den Willen von Teilen seiner Familie die Geschäftsführung übernommen, und er habe gegen den Willen von Teilen seiner Familie erst vor kurzem seine Mutter nach Österreich geholt.