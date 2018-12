Die Lokomotive eines Eurocity ist am Donnerstagnachmittag wenige hundert Meter nach der Abfahrt vom Wiener Hauptbahnhof entgleist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

EC-Lok mit zwei Waggons in Wien entgleist © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

Die ersten beiden Waggons des Zugs mit Ziel Zagreb sind nach Angaben der ÖBB aus den Schienen gesprungen. Verletzt wurde demnach niemand.

Betroffen war der EC159, der planmäßig um 15.58 Uhr abfährt. "Wir beginnen jetzt mit Unterstützung von Rettungskräften mit der Evakuierung des Zugs", sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder rund eine Stunde nach dem Zwischenfall. Die Fahrgäste werden entlang der Gleise zurück zum Hauptbahnhof geleitet.

+++UPDATE+++

Die Lok des EC 159 ist entgleist - Gott sei Dank hat es keine verletzten Fahrgäste gegeben. Die Rettungskräfte beginnen mit der Evakuierung.#ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) 20. Dezember 2018

Nach der Zugsentgleisung der Lok und von zwei Waggons des EC159 nach Zagreb in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs haben die ÖBB die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Meidling am Donnerstagabend wieder freigegeben. "Der Betrieb zwischen Meidling und Hauptbahnhof ist seit 19.30 Uhr wieder eingeschränkt aufgenommen", sagte ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder am Abend zur APA.

Allerdings fahren alle ICEs und Railjets nach und aus Westen von bzw. zum Wiener Westbahnhof. Die Railjet Express verkehrten von und bis Hauptbahnhof. Züge aus und in Richtung Süden wurden jedoch weiter über die Pottendorfer Linie geführt, daher blieben sie in Meidling nicht stehen. Die Nightjetzüge sollten alle durchgeführt werden, Verspätungen seien aber möglich, sagte Rieder.