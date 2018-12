Phishing-Mails Betrüger stahl Identitäten für Internet-Einkäufe

Facebook

© Cybrain - Fotolia

Mit diesen kaufte der Täter im Internet ein, wie Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch mitteilte. Für Identitätsnachweise bei seinen Einkäufen verwendete der Mann mehrfach gefälschte Führerscheine.

Der Mann legte im August mit seinen kriminellen Aktivitäten los. Wie er bisher an die Identitäten seiner Opfer aus ganz Österreich gelangt ist, haben die Ermittler des Landeskriminalamtes (Gruppe Uzsak) noch nicht restlos geklärt. Sie vermuten aber, dass er über Phishing-Mails an die höchst sensiblen Daten gelangt ist. Der Betrüger bekam so nicht nur Namen und Adressen, sondern auch Sicherheitsfragen.

Am Postweg abgefangen

Auf diese Weise ließ er die Kreditkarten seiner Opfer sperren und wartete, bis diesen neue Karten zugeschickt wurden. Diese fing er auf dem Postweg ab und kaufte im Internet ein. Wurde ein Identitätsnachweis verlangt, wies er gefälschte Führerscheine vor. Insgesamt hat der Mann einen Schaden von 25.000 Euro verursacht.

Die Ermittler stellten ein Foto und eine gefälschte Lenkberechtigung sicher, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Wie viele Fakten auf das Konto des Unbekannten gehen, war zunächst unklar. Die Polizei bat um Hinweise an das Landeskriminalamt, Gruppe Uzsak, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 DW.

Wer kennt diesen Mann?