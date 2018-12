Facebook

© KLZ/Kanizaj

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha), bei dem ein Fußgänger aus Kärnten schwer verletzt worden ist, ist die fahrerflüchtige Lenkerin ausgeforscht worden. Die 59-jährige Wienerin wollte am Montag auf der Polizeiinspektion Himberg einen Unfall mit Wildschaden anzeigen, berichtete die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung.