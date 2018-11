21-jähriger Österreicher wurde in Tirols Landeshauptstadt getötet - die Hintergründe sind noch völlig unklar. Zwei tatverdächtige Afghanen wurden festgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL (ZEITUNGSFOTO.AT/DANIEL LIEBL)

Wie der ORF berichtet, kam es mitten in Innsbrucks Innenstadt im Bereich der Kreuzung Museumstraße/Ing. Etzelstraß zu einer tödlichen Gewalttat - ein junger Einheimischer starb dabei.

Der 21-Jährige wurde ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer attackiert und im Halsbereich getroffen. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung sofort in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, verstarb dort aber wenig später an seinen schweren Verletzungen. Der Täter flüchtete unmittelbar nach dem Angriff zu Fuß in Richtung Norden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auf Basis guter Beschreibungen von Zeugen konnte die Exekutive jedoch mittlerweile zwei Tatverdächtige ausforschen.



Die zwei Afghanen wurden vorläufig von der Polizei angehalten. Ob einer davon der Angreifer war, konnte die Exekutive vorerst noch nicht sagen. "Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft", sagte eine Sprecherin. Der Angreifer wurde als klein und dunkel gekleidet beschrieben. Er dürfte von ausländischer Herkunft gewesen sein, hieß es.

Die Hintergründe der Attacke waren vorerst noch unklar.