Vermeintlicher Kriminalbeamter wollte älteren Frauen Geld herauslocken. Sein Schmäh: Er warnte vor einem bevorstehenden Wohnungseinbruch und wollte so an Wertgegenstände kommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/BARBARA GINDL

Mit der Behauptung, vor einem bevorstehenden Wohnungseinbruch zu warnen, hat ein vermeintlicher Kriminalbeamter in Wien versucht, älteren Frauen Informationen über Wertgegenstände und Zeiten ihrer Abwesenheit herauszulocken. Am Freitag seien mehrfach Meldungen nach entsprechenden Anrufen eingegangen, berichtete die Polizei am Samstag.

Die Polizei nahm die Anrufe zum Anlass, um neuerlich auf Trickdiebe und -betrüger hinzuweisen, die ältere Menschen am Telefon auszuhorchen versuchen bzw. ihnen unter Vortäuschung eines Notfalls im Verwandtenkreis Geld - a la Neffentrick - herauslocken.

Bekannte und Angehörige sollten potenzielle Opfer warnen, rät die Behörde und weist zugleich darauf hin, dass derartige Anrufe niemals von der Polizei kommen.