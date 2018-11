Dramatische Szenen am Donnerstag in Wien: Mann kletterte auf Baukran herum, schoss Fotos und verlor schließlich das Gleichgewicht.

© (c) APA/HARALD SCHNEIDER

Zahlreiche Passanten beobachteten am Donnerstagvormittag, wie ein Mann in einem Kapuzenshirt, eine Bierflasche in der Hand, auf einer Baustelle in der Nordbahnstraße auf dem dort aufgestellten Kran herumturnte.

Einige alarmierten sofort die Polizei, berichtet Ö24. Wieder andere filmten, wie der Mann mit seinem Handy auf dem Kran Selfies machte, dann Klimmzüge turnte - und schließlich den Halt verlor.

Noch bevor die Einsatzkräfte einschreiten konnten, stürzte er rund 60 Meter in die Tiefe. Er erlitt schwerste Verletzungen, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand war vorerst nichts Näheres bekannt.