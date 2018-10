Facebook

Sujetbild © (c) APA/HERBERT NEUBAUER

276 historische Gräber suchen in der Stadt Salzburg einen neuen Besitzer. Der Deal für die zum Teil über 100 Jahre alten, verwaisten Ruhestätten klingt verlockend: Alle Gräber sind bei Übernahme gereinigt, die Umrandung erneuert und der Grabstein auf Standfestigkeit überprüft. Bis zur ersten Beisetzung fällt keine Grabstellengebühr an, verspricht die Stadt in einer Presseaussendung am Freitag.

Als Gegenleistung soll dafür die Pflege und Erhaltung des Ruhestätte gemäß den Vorgaben der Friedhofsverwaltung garantiert werden. Bei den Gräbern aus dem Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, soll es sich um historisch, wissenschaftlich oder volkskundlich bedeutende Denkmäler handeln.