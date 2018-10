Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© LPD Wien

Ein 36-jähriger Rumäne ist dringend tatverdächtig seit dem Jahr 2017, Einbruchsdiebstähle und schwere Diebstähle in Baustellenbereichen in Wien begangen zu haben. Der Mann soll verlegte Kabel abmontiert sowie neuwertiges Installationsmaterial und Kabelmaterial gestohlen haben. Bis dato gelang es den Ermittlern drei Fakten nachzuweisen. Der Tatverdächtige erbeutete rund 17 Tonnen Buntmetall im Wert von rund 50.000 Euro. In einem Fahrzeug, das dem Rumänen zugeordnet werden konnte, wurde eine große Menge an Buntmetall aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen. Er wurde verhaftet.