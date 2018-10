Facebook

Ein 14-Jähriger hat gestanden, am Samstagabend bei einer Rauferei in einem Park in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf/Krems) einen 16-Jährigen brutal zugerichtet zu haben. Der Teenager schlug mehrmals mit einem Schlagring zu und versetzte dem Opfer einen Fußtritt. Der 16-Jährige kam mit Gesichts-und Kopfverletzungen ins Klinikum Wels. Die verbotene Waffe wurde sichergestellt, so die Polizei OÖ.