Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

KAV-Chef Herwig Wetzlinger © APA/HANS KLAUS TECHT

Der für das Krankenhaus Wien Nord verantwortliche Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Herwig Wetzlinger, ist am Dienstag als erster Zeuge in jener Untersuchungskommission vernommen worden, die sich mit dem Großbau an der Brünner Straße in Floridsdorf beschäftigt. Befragt wurde er zur Betriebsorganisation des Hauses. Zur Entstehungsgeschichte konnte er erwartungsgemäß wenig beitragen.

Denn Wetzlinger ist erst seit dem Vorjahr Teil des KAV-Führungsteams. Gebaut wird am KH Nord jedoch schon seit Jahren - wobei immer wieder Verzögerungen zu beklagen waren. Die Vorgeschichte kenne er aber nur aus "dokumentierten Fakten", sagte er bei seinem Auftritt vor dem Gremium, in dem sämtliche Wiener Rathausfraktionen vertreten sind. Wetzlinger bezog sich dabei vor allem auf den kritischen Rechnungshofbericht, der das Megaprojekt unter die Lupe genommen hat.

Der KAV-Manager zeigte sich heute überzeugt, dass am Eröffnungstermin nicht mehr gerüttelt wird. Das Krankenhaus Nord soll im Sommer 2019 in Betrieb gehen, wobei er den Ablauf folgendermaßen skizzierte: Schon im Juni sollen erste Patienten behandelt werden, die Aufnahme des Vollbetriebs ist für September geplant.

Zuvor werde noch ein "kritischer Pfad" beschritten, wie Wetzlinger sagte. Dabei handle es sich um die behördliche Betriebsbewilligung: "Die soll im Jänner (2019, Anm.) abgeschlossen werden."

Zahlreiche Fragen

Die gemeinderätliche U-Kommission widmet sich zahlreichen Fragen rund um das KH Nord, wobei eine mögliche politische Verantwortung für Fehlentwicklungen geprüft wird. Laut Einsetzungsantrag werden etwa die Vorgänge rund um die Grundstücksfindung, die Bauherrenfunktion des Krankenanstaltenverbunds, die Vergabe von Leistungen, die Ausführung, die Betriebsorganisation oder auch die Kosten bzw. die Finanzierung durchleuchtet. Auch, welche Auswirkungen ein Baustopp gehabt hätte, ist Thema.