© KLZ/Weichselbraun

Wenn jemand mit dieser Nummer anruft, nicht abheben: 01/40420042399. Abgehoben hat am Dienstag ein 60-jähriger Welser. Am anderen Ende der Telefonleitung gab sich ein Mann mit eher gebrochenem Deutsch als Mitarbeiter einer großen Bank aus. Dieser gab ihm zu verstehen, dass er selbst sowie auch seine gesamte Familie erhebliche Spielschulden angehäuft habe und er diese umgehend überweisen solle.

Der 60-Jährige unterbrach das Gespräch, gab dem unbekannten Mann zu verstehen, dass er die Angelegenheit seinem Rechtsanwalt übergeben wird und legte auf. In den vergangenen Tagen dürften die Betrüger ihre Masche an mehreren Menschen ausprobiert haben - vor allem in Oberösterreich.