Staus erwartet Ferienstart für 475.000 Schüler

Sommerferien beginnen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland © APA/ROLAND SCHLAGER

Rund 475.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten heute, Freitag, nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Für die 650.000 Kinder und Jugendlichen in den westlichen Bundesländern beginnt der Urlaub erst eine Woche später. Schulbeginn ist in Ostösterreich wieder am 3. September.

Auf den Straßen wird der Ferienbeginn wie üblich zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen. Die Schule endet nicht nur in Ostösterreich, sondern auch in den deutschen Bundesländern Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen. Staus wird es daher vor allem auf den Wiener Stadtausfahrten, der Brennerautobahn (A13), der Inntalautobahn (A12) und der Fernpassstraße (B179) geben.

Tipps für eine sichere Reise mit dem Auto

Viele Österreicher werden sich am Wochenende mit dem Auto in die Ferien aufmachen. Um auch bei dichtem Reiseverkehr und langer Fahrt sicher ans Ziel zu gelangen, riet die Asfinag am Donnerstag in einer Aussendung dazu, die Route genau zu planen, sich voll zu konzentrieren und Pausen zu machen.

Schon vor der Abfahrt sollten die Reiseroute genau geplant und etwaige und Zeitpuffer eingerechnet werden. "Die aktuellsten Informationen unter anderem zu Grenzwartezeiten oder Reiserouten sowie Kamera-Livebilder Ihrer Urlaubsstrecke, bieten wir unter asfinag.at oder mit der Asfinag App Unterwegs", hieß es in der Aussendung.

Wichtig ist auch die richtige Verteilung und Sicherung des Gepäcks. Überladung kann zu Pannen führen, frei herumliegende Gegenstände werden bei eventuellen Vollbremsungen zu gefährlichen Geschoßen. Ein Fahrzeugcheck vor dem Fahrtantritt erspart unliebsame Überraschungen. "Warnweste, Pannendreieck sowie die Erste-Hilfe-Ausrüstung und ein Ersatz-Autolampenset müssen unbedingt im Auto sein. Passen Ölstand und Reifendruck, und ist die Beleuchtung und die Scheibenwaschanlage in Schuss, kann es losgehen", so die Asfinag.

Während der Fahrt sollte man immer die Verkehrslage im Auge haben. "Ein Stau wegen Unfall oder Panne kann immer passieren. Die Asfinag App Unterwegs und die Verkehrsmeldungen der Radios liefern auch auf dem Weg immer ein Update der aktuellen Verkehrslage", riet die Asfinag.

Ablenkung - etwa durchs Smartphone - ist vor Übermüdung, zu hohem Tempo und zu wenig Abstand unangefochten Risikofaktor und Unfallursache Nummer eins auf den Autobahnen. "Daher gilt: beide Hände am Lenkrad und volle Konzentration auf die Straße", hieß es in er Aussendung. Um Übermüdung zu vermeiden, ist eine Pause alle zwei Stunden ideal.