Die Stadt Wien hat derzeit 17 Boote im Einsatz - doppelt so viele wie sonst, um der Pflanzen Herr zu werden. Diese wuchsen zuletzt 50 Zentimeter pro Woche.

Mit diesen Booten wird unter der Wasseroberfläche gemäht © APA/Helmut Fohringer

Wegen der explosionsartigen Vermehrung der Wasserpflanzen in der Alten Donau hat die Stadt Wien nun 17 Mähboote im Einsatz. Das sei eine Verdopplung der Kapazitäten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Pflanzen seien für die Wasserqualität notwendig.

Echolotmessungen zeigen laut Stadt, dass die Pflanzen an manchen Stellen bis zu zwei Meter innerhalb von vier Wochen gewachsen sind. Gemäht wird mit kleinen, wendigen Amphibienbooten in einer Tiefe von 2,5 Metern. Der Schnitt wird eingesammelt und zum Kompostwerk Lobau gebracht.