Der Täter überfiel ein Wettbüro © Sujet/APA/dpa

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Wettbüro in Asten (Bezirk Linz-Land) von einem mit einer Sturmhaube maskierten Mann überfallen worden. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und forderte Bargeld von einem 33-jährigen Angestellten, der alleine in dem Lokal war. Der Mitarbeiter öffnete die Kassa und stopfte Bargeld in eine Sporttasche, die ihm der Täter gab, berichtete die oberösterreichische Polizei. Der Täter flüchtete.