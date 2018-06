Als 23-jähriger Afghane sich weigerte, 35-jährigem Landsmann Schutzgeld zu bezahlen, bedrohte ihn dieser mit dem Umbringen. Sein 21-jähriger Komplize saß bereits wegen anderer Delikte in Haft.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © (c) APA/BARBARA GINDL

"Weil alle zahlen": Mit dieser Begründung hat ein 35-jähriger Afghane von einem 23-jährigen Landsmann in Wien Donaustadt Schutzgeld erpressen wollen. Doch als dieser sich weigerte, bedrohte ihn sein Widersacher mit dem Umbringen. Am 20. März ging der 35-Jährige in der Hartlebengasse noch weiter. Mit einem 21-jährigen Komplizen attackierte er das Opfer auf offener Straße und prügelte es nieder.

Das Duo raubte dem 23-Jährigen 250 Euro, sein Handy und seine Autoschlüssel. Als der Hauptbeschuldigte auch noch ein Messer zog, gelang es dem Opfer zu flüchten. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer entkam der 23-Jährige nach kurzer Verfolgung, auch die Täter gaben Fersengeld.

Maierhofer zufolge waren Räuber und Ausgeraubter einander schon länger bekannt. Sie trafen sich erstmals 2010 in einem Fitnessstudio. Schon damals wollte der Täter den Jüngeren dazu bewegen, mit ihm gemeinsam eine kriminelle Karriere einzuschlagen. Das spätere Opfer lehnte jedoch ab und wechselte in weiterer Folge auch das Fitnessstudio.

Im November 2017 wollte der 35-Jährige schließlich etwa 1.500 Euro erpressen und beschied dem Opfer: "Alle Afghanen zahlen." Der 23-Jährige weigerte sich dennoch, so kam es zu dem Überfall im März. Ermittler der Außenstelle Nord des Landeskriminalamtes begannen mit umfangreichen Ermittlungen, die sie am gestrigen Mittwoch schließlich zu einer Wohnung in Hernals führten.

Die Wega drang in das Appartement ein und nahm den 35-Jährigen fest. Sein 21-jähriger Komplize saß bereits wegen anderer Delikte in Haft, er wurde angezeigt.