In der Nacht auf Montag wurde die Polizei von den italienischen Behörden über ein vermisstes Segelflugzeug informiert. Es hieß, dass das Flugzeug im Bereich Obernberg am Brenner – also unweit der österreichisch-italienischen Grenze – sein könnte. Daraufhin rückten Polizei, Bergrettung, ein Polizei- sowie ein Rettungshubschrauber zu einer Suchaktion aus. Gegen 8.45 Uhr wurde das Wrack schließlich in Vinaders im Gemeindegebiet von Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) im alpinen Gelände aufgefunden.

Der Pilot und einzige Insasse des Fluggeräts konnte nur noch tot geborgen werden, berichtete die Polizei. Über die Identität des Verunglückten herrschte noch Unklarheit, eine Obduktion wurde angeordnet. Von wo aus der Segelflieger gestartet war, war unbekannt.

Bereits am Samstag war ein Segelflugzeug, das vom Osttiroler Flugplatz Lienz-Nikolsdorf gestartet war, am Monte Pin/Nonsberger Alpen im Trentino (Italien) abgestürzt. Für den Piloten, einen 66-jährigen Schweizer Unternehmer, kam jede Hilfe zu spät.