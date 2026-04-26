Eine 34-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am Samstag bei einem Alpinunfall auf dem Großen Pyhrgas (Bezirk Kirchdorf) schwer verletzt worden. Die versierte Bergsteigerin war mit einem gleichaltrigen Begleiter von der Bosruckhütte auf dem als anspruchsvoll geltenden Hofersteig in Richtung Gipfel unterwegs. Sie rutschte auf dem harten Schnee aus und stürzte 150 Meter über schneedurchsetztes, felsiges Gelände ab, berichtete die Polizei.

Ihr Begleiter nahm Rufkontakt mit der Schwerverletzten auf und verständigte die Bergrettung. Ein zufällig in der Nähe befindlicher Bergretter konnte durch das schwierige Gelände zu der 34-Jährigen vordringen und Erste Hilfe leisten. Die Alpinistin wurde schließlich mit dem Notarzthubschrauber per Seilwinde geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Alpenverein warnt vor tückischen Altschneefeldern

Rechtzeitig zum Start der Wandersaison warnt der Österreichische Alpenverein (ÖAV) erneut eindringlich vor tückischen, großen, durchgefrorenen Altschneefeldern. Diese würden zu dieser Jahreszeit ein „großes Risiko beim Bergwandern“ darstellen. Häufig würden sie sich noch in höheren Lagen sowie in schattigen Rinnen, Mulden und auf nordseitigen Hängen befinden. Empfohlen wurden vor allem feste Bergschuhe und eine sichere Tourenplanung.

Besonders in den Morgenstunden seien die Altschneefelder und die vereisten Stellen gefährlich glatt und pickelhart. „Ein Ausrutscher kann selbst bei geringer Steilheit schwerwiegende Folgen haben“, betonte Jörg Randl, Leiter der Abteilung Bergsport im Alpenverein, in einer Aussendung am Freitag. Eine möglichst sichere Querung sei nur dann denkbar, wenn die obersten zehn Zentimeter des Schnees bereits aufgeweicht sind. Ohne geeignete Bergschuhe sollte ein Schneefeld jedoch keinesfalls betreten werden. Der Experte empfahl feste Bergschuhe mit einer guten Profilsohle, mit denen man „im Sichelschlag“ Trittkerben in den Schnee schlagen kann und an die sich bei Bedarf auch Snow Spikes, eine Art „Schneeketten“ für Wanderschuhe, gut anbringen lassen.

Im Tagesverlauf würden Schneefelder durch Temperatur und Sonneneinstrahlung zwar aufweichen, dadurch aber an Tragfähigkeit verlieren und durchbrechen können. Besonders an Übergängen zu Felsen oder in mit Schmelzwasser unterspülten Bereichen sei daher Vorsicht geboten.

Defensive Herangehensweise und gute Planung

Abseits einer adäquaten Ausrüstung riet der Alpenverein vor allem zu einer guten Tourenplanung – der „Schlüssel zum Erfolg“ – und einer defensiven Herangehensweise. Es gelte, Altschneefelder realistisch einzuschätzen und bei „kritischen Schneeverhältnissen oder unsicherem Gefühl besser umzukehren“. Essenziell seien insbesondere zum Saisonbeginn kürzere, technisch einfache und talnahe Touren. Eine gründliche Tourenplanung sei deshalb so wichtig, weil Schneeverhältnisse je nach Höhenlage und Exposition stark variieren können. Es wurde empfohlen, Webcams und Tourenportale wie alpenvereinaktiv.com im Auge zu behalten. Auch wurde auf „Sicher Bergwandern“ verwiesen, die Videoserie des Alpenvereins.

Die richtige Technik beim Begehen von Schneefeldern spiele indes dann eine wichtige Rolle, wenn die Wanderung fortgesetzt werden müsse und keine Umgehung möglich sei. Eine aufrechte Haltung und ein zentraler Körperschwerpunkt könnten die Trittsicherheit erhöhen – außerdem sei angeraten, die Schneefelder leicht ansteigend (und nicht horizontal) zu queren und den Wegverlauf entsprechend anzupassen. Wanderstöcke können zwar das Gleichgewicht unterstützen, würden ein Ausrutschen jedoch nicht zuverlässig verhindern, hieß es.